USA-Biden dira que les dictateurs qui ne paient pas de prix provoquent "plus de chaos"

WASHINGTON, 1er mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden déclarera mardi lors de son discours sur l'état de l'Union que l'Occident était préparé à l'invasion russe de l'Ukraine et que son administration a élaboré un plan pour combattre l'inflation, montre des extraits de son discours diffusés par la Maison blanche.

"A travers l'histoire, nous avons appris cette leçon: lorsque les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils créent plus de chaos. Ils continuent à avancer, et le coût et les menaces pour l'Amérique et le monde ne cessent d'augmenter", dira Joe Biden.

Le président américain ajoutera que Vladimir Poutine a rejeté les efforts visant à éviter la guerre.

"La guerre de (Vladimir) Poutine était préméditée et n'a pas été provoquée. Il a rejeté les efforts diplomatiques. Il pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas. Il pensait qu'il pourrait nous diviser, ici, chez nous", déclarera Joe Biden. "(Vladimir) Poutine avait tort. Nous étions prêts."

Le président américain s'exprima également sur l'inflation et demandera à ce que plus de voitures et de semiconducteurs soient fabriqués aux Etats-Unis.

"Mon plan concernant l'inflation fera baisser vos coûts et réduira le déficit", précisera-t-il. (Reportage Jeff Mason; version française Camille Raynaud)