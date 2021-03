USA-Biden dit prévoir de briguer une réélection en 2024

WASHINGTON, 25 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi qu'il prévoyait de se porter à nouveau candidat pour l'élection présidentielle de 2024.

S'exprimant lors de sa première conférence de presse depuis la Maison blanche, où il est entré en fonction en janvier à l'âge de 78 ans, Joe Biden a ajouté qu'il s'attendait à ce que la vice-présidente Kamala Harris soit de nouveau sa colistière.

L'âge avancé de Joe Biden, plus vieux président élu de l'histoire des Etats-Unis, avait nourri l'hypothèse qu'il n'effectue qu'un seul mandat de quatre ans. (Jarrett Renshaw et Jeff Mason; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)