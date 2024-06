par Helen Coster et Joseph Ax

ATLANTA, 27 juin (Reuters) - Joe Biden et Donald Trump ont débuté jeudi leur premier débat en amont de l'élection présidentielle américaine de novembre en s'affrontant sur les questions de l'avortement et de l'économie.

Le président démocrate, parfois enroué et butant sur ses mots, a blâmé son prédécesseur républicain pour avoir nommé une majorité de juges favorables à l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade de 1973 qui avait ouvert la voie à la légalisation de l'avortement aux Etats-Unis.

Donald Trump a répondu que Joe Biden ne soutiendrait aucune limite au droit à l'avortement et que permettre aux Etats de décider s'ils souhaitaient autoriser ou pas l'avortement était la bonne décision.

L'ancien locataire de la Maison blanche a déclaré que Joe Biden avait échoué à sécuriser la frontière sud des Etats-Unis, permettant l'entrée de criminels sur le territoire américain.

"Une fois de plus, il exagère, il ment", s'est exclamé Joe Biden.

Joe Biden, âgé de 81 ans, et Donald Trump, 78 ans, devaient tous deux démontrer qu'ils maîtrisent les sujets de préoccupation des Américains et éviter toute maladresse, alors que les sondages donnent les deux rivaux au coude-à-coude dans les intentions de vote.

Ce premier débat, diffusé en "prime time" sur CNN, intervient à plus de quatre mois de l'élection du 5 novembre, soit inhabituellement tôt dans la campagne. Un second et ultime débat aura lieu le 10 septembre.

Joe Biden a reconnu que les prix avaient augmenté depuis le début de son mandat en raison de l'inflation, estimant toutefois qu'il avait "remis les choses en ordre" après la pandémie de COVID-19.

Donald Trump a affirmé qu'il avait eu la charge de "la meilleure économie de l'histoire de notre pays" avant que le début de la pandémie et a déclaré qu'il avait ensuite pris des mesures pour empêcher que l'économie ne s'aggrave davantage.

Le climat politique est tendu aux Etats-Unis, profondément divisés et où deux tiers des électeurs disent s'inquiéter d'une possible flambée de violence après le scrutin, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mai qui rappelle en creux les stigmates de l'émeute sanglante menée par des partisans de Donald Trump au Capitole de Washington le 6 janvier 2021. (avec la contribution de James Oliphant, Doina Chiacu, Stephanie Kelly, Nathan Layne et Steve Holland, rédigé par Joseph Ax et Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)