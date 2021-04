USA-Biden nomme trois personnes à des postes importants au ministère de la Justice

WASHINGTON, 12 avril (Reuters) - Le président américain Joe Biden a nommé lundi trois personnes à des postes importants du ministère de la Justice, dont une personne qui fournira des conseils juridiques à l'administration et une autre qui supervisera les enquêtes criminelles, a indiqué la Maison blanche.

Joe Biden a choisi Christopher Schroeder, qui a dirigé les efforts de son équipe de transition concernant le ministère de la Justice, pour devenir procureur général adjoint du Bureau des conseillers juridiques, selon la Maison Blanche.

Il a également choisi Kenneth Polite pour diriger la division criminelle du ministère et Anne Milgram, ancienne procureure et procureure générale du New Jersey, pour diriger la Drug Enforcement Administration (DEA), l'agence chargée d'enquêter sur le trafic et la fabrication de drogues.

Ces trois nominations doivent être confirmées par le Sénat. (Trevor Hunnicutt et Sarah N. Lynch; version française Camille Raynaud)