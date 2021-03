USA-Biden pourrait dépenser $4.000 mds en projets d'infrastructures et d'emplois

par Steve Holland et Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden va être tenu informé cette semaine par ses conseillers de propositions sur les infrastructures, le climat et l'emploi envisagées par la Maison blanche pour un coût total qui pourrait atteindre jusqu'à 4.000 milliards de dollars, ont dit des personnes au fait des discussions.

D'après l'une des sources, les conseillers de Joe Biden envisagent un ensemble de mesures législatives pour un coût compris entre 3.000 milliards et 4.000 milliards de dollars, notamment pour remettre à neuf des infrastructures en désuétude aux Etats-Unis et lutter contre le changement climatique.

Une seconde source a indiqué que les conseillers du chef de la Maison blanche ont établi un éventail de propositions à hauteur de 3.000 milliards de dollars pour les infrastructures et d'autres priorités, qui seront discutées cette semaine avec le président.

S'exprimant via Twitter, la porte-parole de la Maison blanche a dit lundi que Joe Biden ne dévoilerait aucune proposition cette semaine mais que l'"emploi et rendre la vie meilleure pour les Américains" seraient au coeur des priorités.

"Il envisage un éventail d'options, de portées et de tailles pour des projets et en discutera dans les prochains jours avec son équipe politique, mais toute spéculation est prématurée", a écrit Jen Psaki sur le réseau social.

Ces mesures, et leur coût, ne comprennent pas des propositions distinctes visant à rendre permanents des crédits d'impôts pour les familles et d'autres aides aux Américains à faibles revenus prévus dans le cadre du plan de relance de 1.900 milliards de dollars récemment voté par le Congrès, a déclaré l'une des sources.

Plus tôt dans la journée, le New York Times a rapporté que les conseillers de Joe Biden prévoyaient de recommander de dépenser 3.000 milliards de dollars pour dynamiser l'économie, réduire les émissions de carbone et réduire les inégalités sociales, avec en premier lieu un projet massif d'infrastructures.

SCEPTICISME DES RÉPUBLICAINS

Le Washington Post et CNN ont rapporté qu'un ensemble budgétaire de 3.000 milliards de dollars serait divisé en deux parties - l'une centrée sur les infrastructures et l'autre focalisée sur d'autres priorités domestiques, telles que l'accès aux crèches et la gratuité de certains programmes d'études supérieures.

Un représentant de l'administration Biden au fait de la question a confirmé qu'il était vraisemblable que le projet soit divisé en deux.

De nombreuses incertitudes demeurent sur l'origine des fonds pour financer de tels projets d'infrastructures et de lutte contre le changement climatique, mais aussi sur les mesures que les républicains du Congrès seront disposés à accepter.

Les démocrates, qui disposent d'une majorité étroite au Congrès, ont adopté le plan de relance économique voulu par Joe Biden sans l'appui des républicains.

Ils considèrent la question des infrastructures comme à même de séduire les républicains, du fait de la nécessité de rebâtir les routes, ponts et aéroports à travers le pays.

Cependant les républicains ont déjà affiché leur scepticisme. "Nous entendons que les prochains mois pourraient apporter une soi-disant proposition d''infrastructures' qui pourrait en fait être un cheval de Troie pour une hausse massive des impôts et des politiques d'extrême gauche supprimant des emplois", a déclaré lundi le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Le Congrès n'a jamais voté un projet d'infrastructures dévoilé en 2018 par l'administration de l'ancien président Donald Trump, qui proposait 200 milliards de dollars de dépenses sur dix ans.

D'après le New York Times, des représentants de l'administration envisagent de financer le projet en réduisant les dépenses fédérales de 700 milliards de dollars sur dix ans, et de relever de 2,6% l'impôt sur les revenus les plus aisés.

Joe Biden a promis par le passé de ne pas relever les impôts pour les travailleurs dont le salaire annuel ne dépasse pas les 400.000 dollars.

(Steve Holland et Jarrett Renshaw, avec David Shepardson; version française Jean Terzian)