USA-Biden présente un projet de budget de $6.000 mds

par Andrea Shalal, Jarrett Renshaw et Jeff Mason

WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - La Maison blanche a dévoilé vendredi une proposition de budget pour l'Etat fédéral de 6.000 milliards de dollars (4.917 milliards d'euros) qui prévoit d'augmenter les dépenses en matière d'infrastructures, d'éducation et de lutte contre le changement climatique.

La Maison blanche a fait valoir qu'il est judicieux sur le plan fiscal d'investir maintenant, lorsque le coût des emprunts est faible, et de réduire les déficits plus tard.

Le premier budget complet proposé par le président démocrate Joe Biden se heurte à une forte opposition des républicains, qui veulent réduire les dépenses du gouvernement américain et rejettent ses projets d'augmentation de la fiscalité des entreprises comme des plus hauts revenus.

Le plan de Joe Biden pour l'exercice 2022 prévoit 6,01 milliards de dollars de dépenses et 4,17 milliards de dollars de recettes, soit une augmentation de 36,6% par rapport aux dépenses de 2019, avant que la pandémie de coronavirus ne fasse monter les dépenses.

Il prévoit un déficit de 1.840 milliards de dollars, soit une forte baisse par rapport aux deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19, mais une hausse par rapport aux 984 milliards de dollars de 2019.

Les responsables de la Maison blanche ont déclaré que les plans de 4.000 milliards de dollars de Joe Biden visant à remédier aux inégalités historiques aux Etats-Unis, au risque climatique et à offrir quatre années supplémentaires d'éducation publique gratuite seraient entièrement payés en 15 ans.

Le premier plan de dépenses complet de Joe Biden depuis son entrée en fonction en janvier constitue le plan budgétaire de ses priorités politiques et devrait donner le coup d'envoi à des mois de négociations difficiles avec le Congrès, qui doit approuver la plupart des dépenses.

Les républicains s'opposent de plus en plus à la plupart des mesures prises par Joe Biden pour dépenser davantage afin de relancer l'économie américaine, car ils estiment que cela pourrait alimenter l'inflation et réduire la compétitivité des entreprises.

(version française Camille Raynaud)