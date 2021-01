USA: Biden présentera un plan de relance économique jeudi

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden a annoncé vendredi qu'il présenterait jeudi prochain les contours d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine, l'annonce d'une baisse de l'emploi le mois dernier aux Etats-Unis prouvant selon lui l'urgence d'une aide en faveur de la population et des entreprises.

Le président élu des Etats-Unis, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a jugé que le programme de soutien économique déjà adopté en décembre par le Congrès constituait une étape importante mais qu'il n'était qu'un "acompte" de l'aide dont ont besoin les Américains. Ce programme prévoit le versement d'une aide directe de 600 dollars par foyer mais Joe Biden a dit vouloir porter ce montant à 2.000 dollars.

"La recherche économique confirme que dans un contexte de crise comme aujourd'hui, particulièrement avec des taux d'intérêt aussi bas, entreprendre une action immédiate, même en la finançant par le déficit, contribuera à aider l'économie, à long terme comme à court terme", a dit Joe Biden à la presse.

"Il est nécessaire de dépenser maintenant", a-t-il ajouté. "La réponse est oui, cela se chiffrera en milliers de milliards de dollars, un plan global."

Le futur président américain a jugé qu'une aide était nécessaire pour permettre aux Américains de surmonter le plus rapidement possible la double crise sanitaire, notamment en garantissant une distribution rapide des vaccins contre le COVID-19, et économique.

Signe des nouvelles difficultés provoquées par la reprise de l'épidémie de COVID-19, l'économie américaine a détruit des emplois en décembre pour la première fois en huit mois, a montré le rapport mensuel du département du Travail.

"Nous avons besoin qu'une aide directe plus importante parvienne aux familles, aux petites entreprises, notamment en terminant le travail permettant aux gens d'obtenir ce versement direct de 2.000 dollars. Six cents dollars, ce n'est tout simplement pas assez", a dit Joe Biden, en se déclarant aussi une nouvelle fois favorable au relèvement du salaire minimum à 15 dollars de l'heure.

(Trevor Hunnicutt; version française Bertrand Boucey)