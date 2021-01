USA-Biden promet un "jour nouveau" avant un scrutin décisif en Géorgie

par Jarrett Renshaw et Andy Sullivan

ATLANTA, 5 janvier (Reuters) - Le président élu Joe Biden a exhorté les électeurs de Géorgie à octroyer aux démocrates les deux sièges en jeu mardi lors du second tour des sénatoriales dans l'Etat du Sud-Est, un scrutin qui déterminera le contrôle du Sénat américain où les républicains sont majoritaires dans la législature sortante.

Donald Trump, devancé par Joe Biden dans cet Etat clé pour l'élection présidentielle de novembre, devait lui aussi se rendre lundi en Géorgie pour apporter son soutien aux sénateurs républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue, opposés respectivement aux démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff.

"C'est une nouvelle année, et demain peut être un nouveau jour pour Atlanta, pour la Géorgie et pour l'Amérique", a dit Joe Biden lors d'un événement organisé dans la capitale de l'Etat.

Le président élu a déploré les retards de l'administration Trump dans le déploiement des vaccins contre le coronavirus, reprochant au président sortant de passer "davantage de temps à gémir et à se plaindre qu'à faire quelque chose pour résoudre le problème".

Une victoire des deux candidats démocrates, a ajouté Joe Biden, permettrait de garantir qu'une aide directe de 2.000 dollars sera envoyée aux Américains, alors que l'épidémie de coronavirus a un lourd impact économique.

En cas de "coup double" des démocrates, le Sénat sera divisé en deux avec 50 sièges pour chaque camp, donnant à la vice-présidente élue Kamala Harris le dernier mot pour trancher en cas d'égalité.

Si les républicains remportent au moins l'un des deux sièges en jeu mardi, ils conserveront une étroite majorité à la chambre haute du Congrès et seront en mesure de bloquer d'éventuelles réformes de Joe Biden ou encore les candidats que celui-ci nommera pour des postes au sein de l'administration.

FRONDE

Traditionnellement un bastion républicain, la Géorgie a surpris en soutenant lors de l'élection présidentielle un candidat démocrate pour la première fois en près de trois décennies. Cela a renforcé les espoirs de Raphael Warnock et Jon Ossoff, même si le défi reste majeur.

Les déplacements de Joe Biden et de Donald Trump illustrent l'importance du scrutin de mardi, pour lequel plus de 3 millions d'électeurs ont voté par anticipation. Donald Trump a prévu de s'exprimer lors d'un meeting de campagne à Dalton, ville du nord-ouest de la Géorgie votant majoritairement à droite.

L'actuel locataire républicain de la Maison blanche continue de dénoncer sans preuve une fraude électorale pour expliquer sa défaite lors de l'élection présidentielle du 3 novembre - des accusations rejetées par des représentants électoraux, des tribunaux et le département américain de la Justice.

Au cours d'un entretien téléphonique, Donald Trump a fait pression samedi sur le secrétaire d'Etat de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, pour que celui-ci "trouve" suffisamment de voix pour inverser sa défaite face à Joe Biden, a rapporté le Washington Post, qui s'est procuré un enregistrement de la conversation.

Donald Trump a aussi laissé entendre durant cet échange que la décision de Brad Raffensperger de ne pas modifier les résultats en sa faveur pourrait affecter la participation des républicains aux sénatoriales de Géorgie.

Joe Biden n'a pas directement fait référence à cet entretien téléphonique lorsqu'il s'est exprimé lundi. Des démocrates et des experts juridiques estiment qu'il est fort probable que Donald Trump a enfreint la loi en agissant de la sorte.

Kelly Loeffler a déclaré lundi soir qu'elle s'opposerait mercredi à la certification par le Congrès américain de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, imitant plus d'une dizaine d'autres sénateurs et plus d'une centaine d'élus républicains. Cette fronde ne devrait pas empêcher la certification des résultats. (Jarrett Renshaw à Atlanta et Steve Holland à Washington; avec Nathan Layne et Michael Martina; version française Jean Terzian)