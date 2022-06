USA-Biden promulgue la loi sur le contrôle des armes

WASHINGTON, 25 juin (Reuters) - Le président américain, Joe Biden, a promulgué samedi un texte renforçant le contrôle des armes à feu approuvé cette semaine par la Chambre des représentants et par le Sénat.

"C'est un jour historique", a déclaré le chef d'Etat à la Maison blanche.

C'est la première fois depuis 1994 qu'une loi renforçant le contrôle des armes à feu, dont la possession et le port sont protégés par le deuxième amendement de la Constitution, passe les multiples obstacles systématiquement opposés à ce type de législation par le puissant lobby de la NRA (National Rifle Association) et les fabricants d'armes.

Son adoption coïncide avec la décision de la Cour suprême, annoncée jeudi, d'autoriser les Américains à sortir de leur domicile avec une arme de poing, une victoire importante pour les défenseurs des armes à feu dans un pays fracturé sur le sujet et régulièrement endeuillé par des fusillades meurtrières.

Le texte est le fruit de négociations bipartisanes entamées au Congrès après le choc provoqué dans l'opinion publique par le meurtre de dix Afro-Américains dans un supermarché de Buffalo (New York) et de 19 enfants et deux enseignantes dans une école d'Uvalde (Texas).

Il prévoit notamment la saisie des armes d'une personne jugée dangereuse pour elle-même ou la société et un contrôle accru des antécédents pour les acheteurs de moins de 21 ans. (Trevor Hunnicutt; version française Nicolas Delame)