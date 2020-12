USA-Biden qualifie de "risque grave" la cyberattaque attribuée à Moscou

WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Joe Biden a estimé mardi que la cyberattaque qui vise depuis plusieurs mois des sites du gouvernement fédéral américain, attribuée par Washington au gouvernement russe, représente un "risque grave" pour la sécurité des Etats-Unis, qui "ne peut pas rester sans réponse".

Lors d'une conférence de presse, le président élu des Etats-Unis a accusé son prédécesseur Donald Trump d'avoir manqué de vigilance. "Cette attaque s'est produite sous la surveillance de Donald Trump, et Donald Trump ne surveillait pas", a-t-il dit.

Joe Biden a ajouté que son administration prendrait les mesures requises pour y mettre fin.

L'attaque a été attribuée par les services américains à des hackers russes qui ont pu espionner pendant des mois des clients du fournisseur américain SolarWinds.

Plusieurs sites du gouvernement fédéral américain sont touchés par cette attaque informatique qui est importante et toujours en cours, ont déclaré mercredi dernier le FBI, l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) et le bureau du directeur du Renseignement national.

Les hackers ont pu notamment accéder à des courriels internes des départements du Trésor et du Commerce, ont déclaré des sources à Reuters, en affirmant qu'il ne s'agissait que de la partie émergée de l'iceberg. (version française Jean-Stéphane Brosse)