USA-Biden se rendra à New York et dans le New Jersey après le passage de l'ouragan Ida

7 septembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden se rendra mardi à New York et dans l'Etat du New Jersey afin de constater les dégâts causés par l'ouragan Ida la semaine dernière, qui a fait au moins 57 morts et quatre disparus dans l'est des Etats-Unis.

Joe Biden se rendra dans le Queens à New York et à Manville dans le New Jersey, a annoncé lundi la Maison blanche.

New York a annoncé que 17 personnes avaient été tuées par la tempête. Dans le New Jersey, 27 personnes sont mortes et quatre personnes sont encore portées disparues, selon un porte-parole du gouverneur de l'Etat.

(Reportage Kanishka Singh avec Barbara Goldberg et Tim Reid; version française Camille Raynaud)