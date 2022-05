USA-Biden se rendra dimanche au Texas après la fusillade dans une école

WASHINGTON, 26 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden se rendra dimanche en compagnie de son épouse à Uvalde, au Texas, afin d'y consoler les familles des victimes d'une fusillade dans une école primaire de la ville, a fait savoir jeudi la Maison blanche.

Joe Biden avait déclaré mercredi que la Première dame Jill Biden et lui-même espéraient "apporter un peu de réconfort à une communauté sous le choc, en deuil et traumatisée" après l'attaque lors de laquelle 19 enfants et deux enseignants ont été tués. (Reportage Rami Ayyub; version française Jean Terzian)