USA-Biden signera un décret pour faciliter l'accès au vote

WASHINGTON, 6 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden signera dimanche un décret facilitant l'accès au vote des américains, a annoncé la Maison blanche.

Ce décret sera signé le jour du 56e anniversaire du Bloody Sunday ("dimanche sanglant"), lorsque les forces de l'ordre avaient violemment réprimé une marche pour les droits civiques à Selma en Alabama.

Selon les termes du décret, les agences fédérales auront 200 jours pour soumettre un plan d'action visant à étendre l'enregistrement des votants et à leur fournir des informations sur les élections.

Les démocrates insistent pour faciliter l'accès au vote alors que des législateurs républicains l'ont restreint dans des dizaines d'Etats après l'échec de Donald Trump à l'élection présidentielle.

"Notre nation a été le témoin d'une insurrection sans précédent au Capitole de Washington, et nous observons de nouvelles attaques envers le droit de vote dans certains Etats", a déclaré un représentant de l'administration Biden.

"Comme notre président le souligne dans son décret, il est de notre devoir de veiller à ce que l'inscription et l'acte même de voter soient aussi simples que possible pour toutes les personnes éligibles", a-t-il ajouté. (Nandita Bose et Jeff Mason; version française Camille Raynaud)