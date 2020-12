USA-Biden songe à l'élue Abby Finkenauer pour le département du Travail-sources

NEW YORK, 1er décembre (Reuters) - Abby Finkenauer, l'une des plus jeunes élues du Congrès américain, fait partie des candidats envisagés par le président élu Joe Biden pour occuper le poste de secrétaire du Travail dans la future administration démocrate, a appris lundi Reuters de trois sources au fait du processus de sélection.

Proche de Joe Biden sur les plans personnel et politique, Abby Finkenauer, élue de l'Iowa âgée de 31 ans, figure dans la liste d'au moins cinq noms envisagés pour le poste, ont dit les sources.

Un porte-parole de l'équipe de transition de Joe Biden a décliné une demande de commentaire.

Abby Finkenauer est entrée il y a deux ans à la Chambre des représentants mais a échoué à être réélue en novembre dans son district, qui penche côté républicain.

Selon les sources, Joe Biden compte sur elle pour jouer un rôle dans la nouvelle administration et Finkenauer est aussi considérée pour d'autres postes.

Parmi les autres candidats pour le poste de secrétaire du Travail figurent notamment le maire de Boston, Marty Walsh, qui fût le président du syndicat des travailleurs des métiers du bâtiment, et la secrétaire du Travail de Californie, Julie Su.

Le nom de Bernie Sanders, ancien rival de Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, a aussi été évoqué mais il est peu probable que le sénateur du Vermont, un progressiste qui a placé les droits des travailleurs au centre de sa carrière politique, soit nommé, a dit une autre personne au fait de la situation. (Trevor Hunnicutt à New York et Tim Reid à Los Angles; version française Jean Terzian)