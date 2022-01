USA-Biden va cibler la "responsabilité" de Trump dans l'assaut du Capitole

par Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 6 janvier (Reuters) - Le président américain Joe Biden soulignera la "responsabilité particulière" de son prédécesseur Donald Trump dans l'assaut contre le Capitole l'an dernier lorsqu'il s'exprimera jeudi pour commémorer le premier anniversaire de l'incident meurtrier qui a ébranlé la démocratie américaine, a indiqué la Maison blanche.

Le locataire démocrate de la Maison blanche et sa vice-présidente Kamala Harris prononceront jeudi matin un discours depuis le Capitole, théâtre le 6 janvier 2021 d'un assaut mené par des centaines de partisans du républicain Donald Trump dans l'espoir d'empêcher la certification par le Congrès de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de novembre 2020.

Depuis sa prise de fonctions en janvier dernier, Joe Biden a jusqu'à présent toujours évité de s'en prendre directement à son prédécesseur, alors même que Donald Trump a continué de dénoncer sans preuve une fraude électorale à son détriment, alimentant les inquiétudes de politiciens, historiens et activistes sur l'avenir de la démocratie américaine.

Joe Biden a encouragé ces derniers mois les Américains à s'unir pour faire front contre la crise sanitaire du coronavirus et les catastrophes naturelles.

Au cours de son discours ce jeudi, l'ancien vice-président de Barack Obama "exposera l'importance de ce qui s'est produit au Capitole et la responsabilité particulière du président Trump dans le chaos et le carnage que nous avons vus et il repoussera avec force les mensonges répandus par l'ancien président afin de tromper le peuple américain et ses propres partisans et de faire oublier son rôle dans les événements", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche.

Joe Biden, a poursuivi Jen Psaki, "est lucide sur la menace que l'ancien président représente pour notre démocratie et sur la manière dont l'ancien président oeuvre constamment pour saper les valeurs fondamentales de l'Amérique et l'Etat de droit".

"ABOUTISSEMENT TRAGIQUE" DE LA PRÉSIDENCE TRUMP

Donald Trump a annoncé mardi qu'il annulait sa conférence de presse prévue jeudi soir depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, dénonçant la "malhonnêteté" de l'enquête de la Chambre des représentants sur les incidents du 6 janvier 2021 et s'en prenant aux médias, l'une de ses cibles favorites.

Un porte-parole de Donald Trump a dit ne pas être surpris que Joe Biden s'évertue le 6 janvier à "tenter de diviser davantage notre nation". Taylor Budowich a ajouté que "la division est la seule chose que les démocrates savent faire".

L'attaque contre le Capitole, symbole de la démocratie américaine, a fait cinq morts dont un officier de police. Plus de 100 autres officiers de police ont été blessés dans les incidents, tandis que quatre officiers se sont ensuite suicidés. Les autorités ont arrêté depuis lors plus de 700 personnes.

La Maison blanche a fait savoir que Joe Biden entendait rejeter les accusations infondées de Donald Trump, relayées par nombre de partisans républicains, selon lesquelles sa victoire électorale découle d'une vaste fraude.

L'assaut du 6 janvier 2021 est considéré par Joe Biden comme "l'aboutissement tragique de ce que ces quatre années de présidence Trump ont fait à notre pays", a dit Jen Psaki.

Alors que les élus du Congrès se réunissaient pour certifier la victoire électorale de Joe Biden, des centaines de partisans de Donald Trump ont mené un assaut contre le Capitole à la suite d'un discours incendiaire de celui qui était alors encore le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump a été mis en accusation pour la seconde fois de son mandat par la Chambre des représentants pour "incitation à l'insurrection", devenant le premier président de l'histoire des Etats-Unis à faire face à deux procédures d''impeachment'. Il a été acquitté en février dernier par le Sénat, alors contrôlé par ses pairs républicains. (Reportage Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)