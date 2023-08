WASHINGTON, 16 août (Reuters) - Le président américain Joe Biden a profité mercredi du premier anniversaire de la promulgation par ses soins de l''Inflation Reduction Act' pour vanter le rôle de locomotive économique de cette loi apportant des aides au secteur de l'énergie verte, alors que le public reste peu familier du contenu de celle-ci.

A l'éventail large, l'IRA alloue des milliards de dollars de crédits d'impôt pour aider les consommateurs à acquérir des véhicules électriques et les entreprises à produire des énergies renouvelables, dans le cadre de mesures engagées par l'administration Biden pour décarboner le secteur de l'énergie.

La loi apporte aussi un soutien aux personnes âgées pour se procurer leurs médicaments, étend certaines mesures de couverture médicale et prévoit le relèvement des impôts prélevés auprès des Américains les plus riches et des multinationales.

S'exprimant lors d'une cérémonie à la Maison blanche, Joe Biden a déclaré que l'IRA avait déjà permis la création de 170.000 emplois dans l'énergie verte et permettrait de créer quelque 1,5 million d'emplois au cours de la prochaine décennie, le tout en réduisant de manière significative l'empreinte carbone des Etats-Unis.

Le président américain a ajouté que cette loi avait permis de rapatrier dans le pays la production de composantes primordiales auparavant fabriquées en Chine.

"Nous construisons ici et envoyons là-bas", a-t-il dit.

Un an après son entrée en vigueur, cette loi, peu connue des Américains selon un sondage Reuters, fait l'objet d'avis mitigés, comme c'est traditionnellement le cas pour les grandes législations du pays.

Des analystes de Wall Street ont déclaré que l'IRA a montré de premiers signes de sa puissance économique, estimant que la loi permettrait à terme d'engranger des milliards de dollars de nouveaux investissements et de créer des milliers d'emplois supplémentaires. (Reportage Jarrett Renshaw, avec Nichola Groom et Moira Warburton; version française Jean Terzian)