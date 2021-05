USA-Blinken se rend en Ukraine en signe de soutien

KIEV, 5 mai (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken se rend à Kiev jeudi où il devrait rencontrer le président Volodimir Zelenski, mêlant la solidarité aux appels lancés à l'Ukraine pour qu'elle s'engage sur la voie des réformes et de la lutte contre la corruption.

Le président américain Joe Biden a promis un "soutien indéfectible" à Volodimir Zelenski en avril, alors que la Russie opérait des mouvements de troupes en Crimée occupée et le long des frontières de l'Ukraine.

Moscou a annoncé le retrait de ses forces le 22 avril, ouvrant ainsi la voie à un sommet entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine qui pourrait avoir lieu dès juin.

L'impasse a incité l'Ukraine à demander aux États-Unis et à l'Europe d'aider à accélérer l'entrée de Kiev dans l'alliance militaire de l'Otan.

"Nous considérons cette visite comme un signal de soutien extrêmement fort de la part des États-Unis pour contrer l'agression russe", a déclaré le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Yevhenii Yenin, avant l'arrivée d'Anthony Blinken.

Washington est le plus puissant soutien de Kiev depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le déclenchement du conflit du Donbass entre les soldats ukrainiens et les forces séparatistes soutenues par la Russie qui, selon Kiev, a tué 14.000 personnes en sept ans. (Matthias Williams; version française Camille Raynaud)