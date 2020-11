USA, Canada et Mexique prolongent leurs restrictions aux frontières

WASHINGTON, 19 novembre (Reuters) - Les frontières terrestres des Etats-Unis avec le Canada et le Mexique devraient rester fermées aux déplacements non-essentiels jusqu'au 31 décembre au plus tôt, sur fond de hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis, ont dit mercredi à Reuters des représentants à Washington et Ottawa.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a par la suite confirmé via Twitter cette décision.

Alors que les restrictions de déplacements doivent prendre fin samedi, les trois pays devraient approuver une nouvelle prolongation de 30 jours. Les mesures sont entrées en vigueur pour la première fois en mars et ont été depuis reconduites sur une base mensuelle. (David Shepardson, avec David Ljunggren à Ottawa et Noe Torres à Mexico; version française Jean Terzian)