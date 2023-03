par Steve Gorman et Brendan O'Brien

LOS ANGELES, 23 mars (Reuters) - Une tempête hivernale qui s'est abattue mardi sur la Californie, aux Etats-Unis, a fait au moins cinq morts, ont annoncé les autorités.

La Californie a recensé douze tempêtes dans l'ouest de l'Etat depuis la fin du mois de décembre, où les vents extrêmes et les précipitations ont causé de nombreux dégâts.

Les responsables de la région de la baie de San Francisco ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées par des chutes d'arbres dans la région.

Une tornade a balayé la banlieue de Los Angeles tôt mercredi, provoquant d'importants dégâts et faisant un blessé léger, selon le service d'information de la ville, qui citait les autorités locales et le service météorologique national (NWS).

Plus de 92.000 foyers et entreprises étaient encore privés d'électricité mercredi après-midi, après que les lignes électriques ont été endommagées par la tempête. (Reportage Brendan O'Brien et Steve Gorman; version française Camille Raynaud)