USA/Colis piégés-Le suspect, un républicain connu de la justice

(Actualisé avec précisions)

par Joseph Ax

NEW YORK, 26 octobre (Reuters) - L'homme soupçonné d'avoir envoyé une douzaine de colis piégés à des opposants au président des États-Unis, Donald Trump, est un républicain de Floride âgé de 56 ans et connu des services judiciaires.

Cesar Sayoc a été arrêté à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour violences domestiques et vol. Des archives judiciaires montrent que dans une de ces affaires, il était accusé d'avoir menacé d'utiliser une bombe.

Le quinquagénaire, né dans le quartier de Brooklyn à New York selon les archives judiciaires de Floride, a été arrêté vendredi matin devant un magasin de pièces automobiles à Plantation, en Floride, et placé en détention, ont annoncé les autorités fédérales.

Il est soupçonné d'avoir envoyé des colis piégés au prédécesseur démocrate de Donald Trump, Barack Obama, à Hillary Clinton, son adversaire démocrate à la présidentielle de 2016 et à diverses personnalités qui se sont publiquement opposées au président. La chaîne de télévision CNN a également reçu un colis suspect à son bureau de New York.

Sur la camionnette blanche du suspect, qui a été saisie par les autorités, étaient collés de nombreux autocollants à l'effigie du président Donald Trump et du vice-président Mike Pence, ainsi qu'une pancarte "CNN SUCKS" ("CNN, ça craint") et une photo de Hillary Clinton avec une cible en surimposition sur son visage.

FAILLITE EN 2012

Cesar Sayoc semble avoir un profil Facebook sous le nom de Cesar Altieri Randazzo. Sur des vidéos et des photos, on l'y voit à de multiples rassemblements pour Donald Trump, dont un en Floride. Cesar Altieri Randazzo a "aimé" plus de 100 pages conservatrices, notamment celles de plusieurs groupes anti-Clinton et pro-Trump.

Cesar Sayoc travaille dans le domaine du spectacle, selon son profil LinkedIn, qui le désigne comme propriétaire de la société International Gold Productions.

Le profil le décrit également comme étudiant en médecine vétérinaire à la High Point University en Caroline du Nord. Le bureau des registres de l'école confirme que Cesar Sayoc a postulé, mais qu'il n'est pas actuellement inscrit.

Il est diplômé de la faculté de Brevard en Caroline du Nord depuis 1984, selon son profil LinkedIn. La faculté a refusé de confirmer s'il avait fréquenté l'établissement, mais Sayoc faisait partie de l'équipe de football du Brevard College en 1981 et d'une organisation catholique de l'établissement, selon des documents publiés en ligne.

Il a une faillite à son actif, un dépôt de bilan à Miami en 2012, selon des documents judiciaires. À l'époque, Cesar Sayoc avait déclaré vivre avec sa mère à Aventura, en Floride. Pour tout bien, il avait mentionné un remboursement d'impôt de 1.150 dollars (1.000 euros) et un Chevrolet Tahoe de 2011.

D’après des documents judiciaires, Sayoc a déclaré avoir travaillé comme gérant de magasin pendant un an dans une petite société appelée Hassanco Investments à Hollywood, en Floride, où il gagnait moins de 12.000 dollars (10.500 euros) par an. Les tentatives pour joindre le propriétaire de l'entreprise n'ont pas abouti. (Joseph Axe; Danielle Rouquié pour le service français)