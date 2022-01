USA: Contrôler l'inflation, priorité de la Fed, selon Brainard

(Reuters) - Contrôler l'inflation, qui a atteint aux Etats-Unis un pic en quatre décennies, est la mission "la plus importante" à laquelle fait face actuellement la Réserve fédérale américaine (Fed), déclare la gouverneure Lael Brainard dans des remarques préparées en vue d'une audition jeudi devant le Congrès.

Nommée pour la première fois à la banque centrale américaine en 2014 par l'ancien président démocrate Barack Obama, Lael Brainard doit s'exprimer jeudi devant la commission bancaire du Sénat dans le cadre du processus de confirmation de sa nomination à la vice-présidence de la Fed.

"Nous constatons le rebond le plus solide de la croissance et le plus important déclin du chômage jamais enregistrés en période de relance économique au cours des cinq dernières décennies", dira-t-elle devant les parlementaires, selon des commentaires diffusés en avance mercredi par la Fed.

"Mais l'inflation est trop élevée, et les travailleurs à travers le pays sont préoccupés sont préoccupés" par le poids de celle-ci sur leurs salaires. "Notre politique monétaire est centrée sur un retour à l'inflation à 2%, tout en maintenant un rebond économique qui n'exclut personne. C'est notre tâche la plus importante."

(Reportage Howard Schneider et Ann Saphir; version française Jean Terzian)