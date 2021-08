NEW YORK, 10 août (Reuters) - Mis en cause dans des affaires de harcèlement sexuel, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé mardi qu'il démissionnait de ses fonctions.

Le démocrate, âgé de 63 ans, a indiqué lors d'une conférence de presse diffusée en ligne que sa démission serait effective dans 14 jours. (Jonathan Allen; version française Nicolas Delame et Jean Terzian)