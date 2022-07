USA-D'anciens républicains et démocrates forment un nouveau parti politique

LOS ANGELES, 27 juillet (Reuters) - D'anciens membres des partis républicains et démocrates ont annoncé mercredi la création d'un nouveau parti politique, afin d'attirer les millions d'électeurs qui, selon eux, se désolent du système politique existant aux Etats-Unis.

Ce troisième parti, nommé "Forward" ("En avant" en français), sera co-présidé par Andrew Yang, ancien candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020, et Christine Todd, ancienne gouverneure républicaine du New Jersey.

Les membres fondateurs de ce nouveau parti ont expliqué à Reuters qu'ils espéraient que "Forward" deviendrait une alternative aux partis républicains et démocrates, qui dominent la vie politique aux Etats-Unis.

Le parti sera officiellement lancé le 24 septembre prochain, et sa première convention nationale se tiendra à l'été 2023.

Trois groupes politiques, formés ces dernières années en réaction au système politique de plus en plus polarisé et saturé aux Etats-Unis, se sont réunis pour former "Forward".

Ce parti, qui se décrit comme centriste, n'a pas encore de politiques définies. "Forward" vise à obtenir l'enregistrement du parti et espère pouvoir prendre part aux élections dans 30 Etats d'ici à la fin de 2023 et dans les 50 Etats d'ici à la fin de 2024, à temps pour les prochaines élections présidentielles. (Reportage Tim Reid; version française Camille Raynaud)