par Gram Slattery

SIOUX CENTER, Iowa, 5 janvier (Reuters) - Donald Trump a lancé vendredi soir sa campagne dans l'Iowa, première étape des primaires républicaines en vue de l'élection présidentielle de novembre, en ciblant sa rivale Nikki Haley et en ripostant aux attaques du président Joe Biden, qui l'avait accusé la veille de vouloir "sacrifier la démocratie" sur l'autel de ses ambitions personnelles.

S'exprimant devant une foule de plusieurs centaines de personnes réunies dans la ville de Sioux Center, l'ancien président républicain a dressé un portrait sombre des Etats-Unis, à dix jours du caucus de l'Iowa pour lequel il est largement favori.

Donald Trump a dénoncé un pays "en faillite", assailli par des "terroristes" et des immigrants sortis d'"asiles psychiatriques" qui se déverseraient à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

L'ancien président s'en est pris à Joe Biden, qui avait évoqué les dangers d'un éventuel second mandat de Donald Trump lors d'un événement de campagne organisé en Pennsylvanie un peu plus tôt dans la journée.

Joe Biden a particulièrement critiqué le comportement de son prédécesseur le 6 janvier 2021, lorsqu'une foule des partisans de Donald Trump a attaqué le Capitole dans le but d'empêcher le Congrès de certifier le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020.

"Pas une seule chose ne s'est améliorée sous le règne du malhonnête Joe Biden. C'est le bazar", a dit Donald Trump, qui n'a que brièvement évoqué les événements du 6 janvier.

COMPTE À REBOURS

L'ancien président a également pris pour cible Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies pendant deux ans, sous sa présidence.

Celle-ci a 30 points de retard sur Donald Trump dans les sondages en vue du scrutin de l'Iowa mais l'écart est plus serré pour la deuxième étape des primaires dans le New Hampshire et Nikki Haley a vu sa cote de popularité augmenter ces derniers mois.

"Nikki Haley a été dans la poche des donateurs de l'establishment aux frontières ouvertes pendant toute sa carrière", a accusé Donald Trump, la qualifiant de "mondialiste".

L'équipe de campagne de la candidate a riposté en s'appuyant sur le bilan de Nikki Haley en tant que gouverneure de Caroline du Sud.

"Donald Trump ne se souvient probablement pas que Nikki Haley a adopté la législation la plus dure contre l'immigration clandestine dans ce pays depuis 2011, parce qu'il était encore un New-Yorkais de gauche", a déclaré sa directrice des communications Nachama Soloveichik.

Plusieurs centaines de personnes, dont certaines avaient fait le déplacement depuis des Etats voisins, ont attendu pendant plusieurs heures dans le froid avant de pouvoir écouter Donald Trump.

L'équipe de l'ancien président ne laisse rien au hasard, ses collaborateurs souhaitant éviter que le scénario du caucus de 2016 ne se répète: Donald Trump, donné en tête dans la plupart des sondages, avait alors fini deuxième.

Le caucus du parti républicain dans l'Iowa doit se tenir le 15 janvier. (Reportage Gram Slattery; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)