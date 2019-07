USA-Début des opérations visant à expulser les migrants clandestins

TAOS, Nouveau-Mexique, 15 juillet (Reuters) - Les autorités américaines ont procédé dimanche à l'arrestation de familles de migrants en situation irrégulière aux Etats-Unis en vue de leur expulsion, conformément au souhait du président Donald Trump qui avait annoncé une opération de grande ampleur dans dix villes du pays au cours du week-end.

L'opération menée par les agents du service de contrôle et d'immigration des douanes (ICE) devait concerner près de 2.000 familles arrivées récemment de manière clandestine aux Etats-Unis.

Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration un thème central de sa campagne victorieuse en 2016 et de sa campagne pour sa réélection en 2020, avait reporté son projet de deux semaines afin de laisser du temps à la conclusion d'un compromis avec le Parti démocrate, majoritaire à la Chambre des représentants.

De nombreux sans-papiers et leurs défenseurs sont restés sur le qui-vive tout au long du week-end, mais seules quelques interventions à petite échelle - à New York, Miami et Denver notamment - avaient été rapportées dimanche soir.

"Nous menons des opérations ciblées contre des individus précis (...) dont un juge de l'immigration a ordonné l'expulsion", a déclaré le directeur de l'ICE, Matt Albence, interrogé par la chaîne de télévision Fox News.

Le groupe American Immigration Council, dont les avocats se trouvaient au plus grand centre de détention de familles de migrants, à Dilley au Texas, n'a fait part d'aucune arrestation.

D'après une dirigeante du Southern Poverty Law Center (SPLC), aucune opération des autorités n'a été confirmée dans les grandes villes du sud des Etats-Unis telles qu'Atlanta.

"Les migrants à travers le pays se cachent et les gens vivent dans la terreur, parce que c'est le but de toute l'opération, qu'il y ait ou pas d'interventions policières", a dit Mary Bauer.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que trois opérations de l'ICE ont eu lieu samedi dans la mégalopole, sans qu'aucune arrestation ne soit signalée. Il a ajouté que l'ICE n'était pas intervenu à New York dimanche.

A Denver, un réseau d'activistes a déclaré que l'arrestation de trois personnes a été signalée; il a dit ne pas être en mesure de confirmer l'information.

Un groupe floridien de défense des migrants basé à Miami a déclaré que les sans-papiers n'ont pas quitté leur domicile, par peur, après que des agents de l'ICE ont été aperçus près de l'aéroport international de la ville.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'une porte-parole de l'ICE. (Andrew Hay, avec Humeyra Pamuk à Washington; Jean Terzian pour le service français)