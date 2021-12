USA-Décès de l'ancien chef de la majorité démocrate au Sénat, Harry Reid

WASHINGTON, 29 décembre (Reuters) - L'ancien chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Harry Reid, est décédé mardi à l'âge de 82 ans, a annoncé son épouse dans un communiqué.

"J'ai eu l'honneur de servir aux côtés de certains des plus grands chefs de la majorité démocrate du Sénat. Harry Reid était l'un d'entre eux. Pour lui, il ne s'agissait pas du pouvoir en soi, il s'agissait du pouvoir d'oeuvrer pour le peuple", a écrit le président américain Joe Biden dans un communiqué.

Harry Reid avait été chef de la majorité au Sénat sous Barack Obama et avait oeuvré à l'adoption de la réforme du système de santé, l'"Affordable Care Act" (ACA) couramment surnommée "Obamacare", en 2010.

Barack Obama a publié un extrait d'une lettre qu'il avait récemment adressée à Harry Reid sur les réseaux sociaux.

"Tu as été un grand chef au Sénat, et dès le début, tu as été plus généreux à mon égard que je n'aurais pu l'espérer", était-il écrit. "Je ne serais pas devenu président si ce n'avait été pour tes encouragements et ton soutien, et je n'aurais pas pu accomplir autant de choses sans ton talent et ta détermination." (Reportage Will Dunham; avec Eric Beech, Dan Whitcomb et Moira Warburton; version française Camille Raynaud)