USA-Décès du sénateur républicain John McCain à l'âge de 81 ans

(Actualisé avec précisions, bilan, réaction Obama)

par Will Dunham

WASHINGTON, 26 août (Reuters) - Le sénateur républicain américain John McCain, ancien prisonnier de guerre au Vietnam, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2008 et détracteur du président Donald Trump, est décédé samedi, annonce un communiqué de ses services.

Il aurait eu 82 ans le 29 août.

Le sénateur de l'Arizona - il a siégé pendant plus de 30 ans - était atteint d'un cancer au cerveau découvert par ses médecins en juillet 2017. Il n'avait pas siégé au Congrès cette année.

Sa famille avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement.

Tour à tour affable et revêche, John McCain était devenu un personnage public pendant la guerre du Vietnam. Son avion avait été abattu lors d'une mission de bombardement au-dessus de Hanoï, la capitale du Vietnam du Nord. Détenu notamment à la célèbre prison "Hanoï Hilton", il avait été battu et torturé. Il en était sorti en mars 1973 avec une infirmité permanente.

Ce fils et petit-fils d'amiraux de la Navy avait brigué en 2000 l'investiture du Parti républicain à la présidentielle, mais il avait finalement été évincé par George W. Bush.

Il était devenu le candidat du Grand Old Party huit ans plus tard mais avait été battu par le démocrate Barack Obama, devenu le premier président noir des Etats-Unis.

Rendant hommage à son ancien adversaire, Barack Obama a déclaré dans un communiqué que bien que très différents sur les plans personnel et politique, lui et McCain partageaient "une fidélité à quelque chose de plus élevé - les idéaux pour lesquels des générations d'Américains et de migrants ont lutté, ont manifesté et se sont sacrifiés."

John McCain, qui présidait la Commission de la défense du Sénat, avait souvent la dent dure contre le président Donald Trump, un républicain comme lui, et était aussi la cible de celui-ci.

Le sénateur de l'Arizona critiquait notamment Donald Trump pour son soutien au président russe Vladimir Poutine et à d'autres dirigeants étrangers qu'il qualifiait de "tyrans".

"La flatterie permet d'obtenir son amitié et la critique son inimitié", a écrit McCain à propos de Trump dans ses mémoires, "The Restless Wave", publiés en mai dernier.

RÉPUTATION DE NON-CONFORMISTE

Dans l'entourage du sénateur, certains ont fait savoir que le président ne serait pas invité aux funérailles.

Le chef de la Maison blanche a tweeté, peu après l'annonce du décès : "Ma sympathie et mon respect les plus profonds à la famille du sénateur John McCain."

Ce dernier joua un rôle central dans un des épisodes les plus dramatiques de la présidence Trump à son retour à Washington peu après le diagnostic de son cancer lors d'un vote en pleine nuit en juillet 2017.

Encore affaibli, il a fait en sorte de ne pas faire voter un texte présenté par Donald Trump annulant l'Obamacare, la loi emblématique du président Obama qui avait permis à des millions d'Américains d'obtenir une couverture maladie.

Ce vote avait rendu Donald Trump furieux. Il y faisait souvent allusion dans des meetings, sans pour autant mentionner McCain par son nom.

Aux critiques de McCain sur sa politique xénophobe pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2016, le futur président avait répondu que le sénateur n'était "pas un héros de guerre". Il avait ajouté : "J'aime les gens qui n'ont pas été faits prisonniers."

Après avoir servi plus de 20 ans dans la marine, John McCain avait d'abord été élu député à la Chambre des représentants pour l'Arizona en 1982. Après quatre ans passé à la Chambre, il avait été élu au Sénat, toujours pour l'Arizona, en 1986.

Son bilan au Congrès était conforme à son appartenance au camp conservateur. Il était opposé à l'avortement et partisan d'une augmentation des dépenses militaires.

Il avait soutenu la guerre en Irak lancée par George W. Bush en 2003 et critiqué Barack Obama pour ne pas être davantage intervenu dans la guerre civile en Syrie.

Il se targuait toutefois d'une réputation de non-conformiste. Il n'hésitait pas à voter contre son camp sur des textes concernant l'immigration ou le changement climatique.

Il s'était exprimé contre l'utilisation du waterboarding (simulation de noyade) et autres techniques d'interrogatoires apparentées à de la torture prônées par l'administration Bush dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

Il avait demandé la fermeture de la prison de Guantanamo à Cuba où étaient envoyés les étrangers soupçonnés de terrorisme.

(Avec Jason Lange, Maria Caspani, Paul Grant, Richard Cowan, Patricia Zengerle et Bill Trott; Danielle Rouquié pour le service français)