USA-Des compte-rendus d'audition publiés dans l'enquête russe

WASHINGTON, 28 septembre (Reuters) - La commission du Renseignement de la Chambre des représentants a décidé vendredi de rendre publics une cinquantaine de compte-rendus d'entretiens réalisés dans le cadre de son enquête sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016 remportée par le candidat républicain Donald Trump.

La commission a accepté à l'unanimité d'envoyer les transcriptions de 53 entretiens au bureau du Directeur du renseignement national (DNI) pour examen avant leur publication.

Cependant, les démocrates de la commission ont déclaré que les élus républicains, majoritaires à la commission, ont refusé de transmettre immédiatement la totalité des transcriptions à Robert Mueller, le procureur fédéral spécial chargé d'enquêter sur la Russie, Donald Trump et l'élection présidentielle.

Adam Schiff, l'élu démocrate de plus haut rang à la commission, a déclaré à la presse après la réunion que les républicains refusaient de publier certaines des transcriptions les plus importantes, notamment des auditions de l'ancien directeur du FBI James Comey, limogé par Donald Trump, et de l'amiral Mike Rogers, l'ancien directeur de l'agence de Sécurité nationale

Les démocrates voulaient que la totalité des compte-rendus soient publiées. La presse n'a pas été autorisée à assister à la séance.

La publication des transcriptions devrait permettre au public de prendre connaissance de milliers de pages d'entretiens et notamment ceux avec le fils aîné du président, Donald Trump Jr., son gendre et conseiller spécial Jared Kushner, le procureur général et ministre de la Justice Jeff Sessions ou l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon.

Des entretiens avec des responsables de l'administration de l'ancien président Barack Obama figurent également parmi les documents rendus publics.

Quant aux faits décrits, ils portent par exemple sur la réunion du 9 juin 2016 à la tour Trump à New York au cours de laquelle des Russes ont proposé de fournir des informations compromettantes au sujet de la rivale démocrate de Donald Trump à l'élection, Hillary Clinton.

Donald Trump Jr. et Jared Kushner ont participé à cette réunion, ainsi que Natalia Vesselnitskaïa, une avocate russe ayant des liens avec le Kremlin.

Les républicains ont annoncé en mars que l'enquête de celle-ci était terminée et qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et des tentatives de Moscou pour influencer la politique américaine.

Donald Trump a nié à plusieurs reprises toute collusion avec la Russie. Moscou nie toute ingérence dans la campagne électorale américaine de 2016, mais les services de renseignement américains ont estimé que cela avait bien été le cas dans le but de soutenir le futur président. (Patricia Zengerle; Danielle Rouquié pour le service français)