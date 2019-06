USA-Des élus républicains appellent à une "réaction mesurée" face à l'Iran

WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - Plusieurs élus républicains de la Chambre des représentants, dont leur chef de file Kevin McCarthy, ont déclaré jeudi que les Etats-Unis devaient réagir de manière "mesurée" face à l'Iran après que Washington a accusé Téhéran d'avoir abattu un drone américain volant selon lui dans l'espace aérien international.

Un drone américain a été abattu jeudi près du détroit d'Ormuz par l'Iran qui affirme que l'appareil se situait dans son espace aérien, ce que contestent les Etats-Unis, ravivant les craintes de confrontation directe entre Washington et Téhéran.

Réagissant à l'incident, le président Donald Trump a condamné sur Twitter la "très grave erreur" commise par les Iraniens. Par la suite, il n'a cependant pas exclu que la destruction de ce drone, qu'il a qualifiée d'"accroc", soit le fruit d'une erreur ou d'une initiative individuelle malencontreuse.

Dans un communiqué, McCarthy et trois autres élus républicains soulignent que l'incident, qu'ils qualifient de "provocation", survient une semaine après que l'Iran "a attaqué et détruit deux pétroliers commerciaux dans les eaux internationales".

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a appelé les Etats-Unis à apaiser les tensions avec l'Iran.

"Il est essentiel que nous restions mobilisés avec nos alliés, de reconnaître que nous ne traitons pas avec un adversaire responsable et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour désamorcer" la situation, a-t-elle dit dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'information à la Maison blanche sur cet incident.

"Cette situation dangereuse, de haute tension, requiert une approche forte, intelligente et stratégique, et non téméraire", a ajouté Pelosi.

Le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, lui aussi présent à cette réunion, a dit craindre que l'administration américaine soit poussée malgré elle à entrer en guerre avec l'Iran.

"J'ai dit au président que ce genre de conflit pouvait facilement s'enflammer", a-t-il déclaré aux journalistes. (Eric Beech, Makini Brice et Richard Cowan; Jean Terzian pour le service français)