USA-Des entreprises proposent de couvrir les frais de voyage des employées souhaitant avorter

NEW YORK, 24 juin (Reuters) - Plusieurs entreprises américaines comme Disney ou Meta, la maison-mère de Facebook, ont annoncé vendredi qu'elles s'engageaient à couvrir les frais de déplacement de leurs employées qui se verraient obliger de voyager pour recourir à un avortement, après la décision de la Cour suprême de révoquer l'arrêt Roe vs Wade de 1973 qui avait ouvert la voie à la légalisation de l'avortement aux Etats-Unis.

La Cour, où les conservateurs siègent en force, a voté par cinq voix contre quatre pour l'annulation de l'arrêt Roe, les juges favorables à cette révocation estimant que ce texte autorisant l'interruption volontaire de grossesse au niveau fédéral était une décision erronée, car la Constitution des Etats-Unis ne fait aucune mention spécifique du droit à l'avortement.

Plusieurs Etats devraient restreindre l'accès à l'avortement, ou l'interdire, après cette décision, ce qui forcerait les femmes à se rendre dans les Etats où l'avortement est encore permis pour interrompre leurs grossesses.

Disney a annoncé à ses employés qu'elle s'engageait à offrir l'accès à des soins de santé de qualité, qui comprennent l'avortement, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Les frais de voyage des employées qui devront se rendre dans un autre Etat pour accéder à des soins de santé, notamment pour avorter, seront couverts par l'entreprise, a indiqué Disney.

Meta s'est également engagé à rembourser les frais de voyage des employés devant se déplacer pour accéder à des soins concernant la santé reproductive, l'entreprise "évaluant la meilleure façon de le faire compte tenu des complexités juridiques en jeu", selon un porte-parole.

Les entreprises qui offriront de rembourser les frais de voyage pour recourir à un avortement pourraient s'exposer à des poursuites de la part des groupes anti-avortement et des Etats républicains, voire à des sanctions pénales.

