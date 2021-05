USA-Des membres de la Fed enclins à discuter d'une révision des programmes-minutes

WASHINGTON, 19 mai (Reuters) - Un "nombre" de dirigeants de la Réserve fédérale américaine (Fed) sont apparus enclins à engager des discussions sur des changements à la politique monétaire de la banque centrale, du fait du rétablissement rapide de l'économie, montre le compte-rendu de la réunion d'avril publié mercredi.

Le Federal Open Market Committee (FOMC), en charge de la politique monétaire des Etats-Unis, a opté pour le statu quo le 28 avril en prenant acte des progrès de la vaccination contre le COVID-19 et de la reprise de l'économie, tout en jugeant qu'il était trop tôt pour réduire son soutien à cette dernière.

Mais plusieurs indicateurs suggérant une accélération de la hausse des prix ont depuis ravivé, sur les marchés financiers, la crainte de voir la banque centrale contrainte de resserrer sa politique plus rapidement qu'anticipé pour prévenir une poussée inflationniste durable.

Ce scénario a notamment favorisé la baisse de Wall Street et la remontée des rendements des emprunts d'Etat.

"Un nombre de participants ont suggéré que si l'économie continue d'afficher des progrès rapides vers les objectifs (du FOMC), il pourrait être approprié à un moment donné lors des réunions à venir de commencer à discuter d'un projet pour ajuster le rythme des achats d'actifs", est-il écrit dans les "minutes" de la Fed.

Il s'agit à ce jour de la référence la plus marquée indiquant un possible changement des mesures déployées par la Fed pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus, même si des données publiées depuis pourraient déjà avoir fait évoluer le contexte.

Le rebond des créations d'emplois aux Etats-Unis a subi un coup de frein net et inattendu en avril, selon les statistiques officielles parues plus tôt ce mois-ci, soulignant que l'objectif de plein emploi de la Fed était encore loin. (version française Marc Angrand et Jean Terzian)