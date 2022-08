USA-Des militants écologistes veulent faire pression sur la Fed à Jackson Hole

par Ann Saphir

25 août (Reuters) - Des militants écologistes organiseront une série de manifestations à l'occasion du symposium des banquiers centraux qui débute jeudi à Jackson Hole, aux Etats-Unis, dans l'intention de faire pression sur la Réserve fédérale américaine (Fed) pour qu'elle s'attaque au changement climatique.

"Notre présence rappellera à la Fed que de vraies personnes souffrent des impacts économiques réels de la crise climatique et que ce coût humain bien réel doit être reflété dans les actions futures de la Fed", a déclaré Emily Park, de l'organisation écologiste 350.org.

Les banquiers centraux du monde entier devraient discuter à Jackson Hole d'études académiques et des défis liés aux contraintes politiques dans leur lutte contre l'inflation. On ignore dans quelle mesure les risques climatiques retiendront leur attention.

Les militants demandent notamment une action plus rapide pour exiger des banques qu'elles mesurent leurs vulnérabilités aux catastrophes naturelles et les perturbations potentielles liées à la transition énergétique.

Ils exigent également que les banques qui prêtent aux sociétés pétrolières et gazières immobilisent plus de provisions pour pertes, en cas de perturbations plus importantes que prévu liées à l'abandon des combustibles fossiles.

Emily Park a déclaré qu'elle espérait que les actions des manifestants feront comprendre au président de la Fed, Jerome Powell, et à ses collègues la nécessité de se concentrer sur les menaces environnementales.

La Fed a longtemps évité de s'impliquer dans les questions climatiques, un sujet politique brûlant aux États-Unis. Elle s'est plutôt attachée à comprendre les risques que le changement climatique et la transition vers l'abandon des combustibles fossiles font peser sur l'économie. (Reportage Ann Saphir ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)