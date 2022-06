USA-Des partisans de Trump ont harcelé des responsables des opérations électorales

par Patricia Zengerle et Richard Cowan

WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - Des responsables des opérations électorales ont raconté devant la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole des Etats-Unis comment des partisans de Donald Trump les avaient menacés, insultés et harcelés, après qu'ils ont refusé d'aider l'ancien président américain à "renverser" le résultat de l'élection présidentielle de 2020.

Le président de la Chambre des représentants de l'Arizona, Russell Bowers, a expliqué devant la commission comment les partisans de Donald Trump avaient compromis le bon fonctionnement de son bureau en l'inondant d'appels et de courriels.

"Nous avons reçu plus de 20.000 courriels et des dizaines de milliers de messages et de SMS, ce qui a saturé nos bureaux. Nous étions dans l'impossibilité de travailler, ou du moins, de communiquer", a déclaré Russell Bowers.

La commission s'intéresse désormais aux pressions que l'ancien président a exercé sur les représentants de plusieurs Etats, alors qu'il cherchait à conserver le pouvoir après sa défaite à l'élection de novembre 2020.

Russell Bowers a déclaré avoir été harcelé dans les semaines précédant l'attaque du Capitole, des manifestations ayant été organisées devant son domicile, un homme armé ayant pris à partie son voisin, les menaces et les insultes à son encontre continuant alors que sa fille était gravement malade.

"C'était dérangeant. Très dérangeant", a dit Russell Bowers, qui avait fait campagne pour Donald Trump en 2020, indiquant qu'il avait souhaité voir l'ancien président réélu.

Relatant des conversations au cours desquelles Donald Trump et ses proches conseillers, notamment l'avocat de l'ancien président, Rudy Giuliani, et le conseiller John Eastman, l'exhortaient à revenir sur les résultats de l'élection, Russell Bowers a déclaré leur avoir répondu: "Ce que vous me demandez de faire est contraire au serment que j'ai prêté et je ne trahirai pas mon serment."

Des enregistrements audio et vidéo dans lesquels on pouvait entendre des proches de Donald Trump, et l'ancien président lui-même, appeler des responsables à revenir sur les résultats de l'élection, ont également été diffusés devant la commission.

Des responsables des opérations électorales de l'Etat de Géorgie ont également témoigné des pressions exercées à leur encontre et des fausses déclarations faites par le camp de Donald Trump quant au déroulement des élections dans l'Etat.

(Avec Doina Chiacu et la contribution de Rose Horowitch et Linda So; version française Camille Raynaud)