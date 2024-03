WASHINGTON, 18 mars (Reuters) - Deux groupes de conseil en investissement ont accepté de payer des amendes à l'autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC) qui les accusait de déclarations trompeuses sur leur recours à l'intelligence artificielle (IA), a déclaré la SEC lundi.

Delphia Inc, basée à Toronto, et Global Predictions Inc, basée à San Francisco, paieront un total de 400.000 dollars (367.410,67 euros) de pénalités pour mettre fin à des poursuites au civil liées à des accusations "d'IA-washing", a déclaré la SEC dans un communiqué.

Delphia et Global Predictions, qui n'ont ni contesté ni admis les accusations portées par la SEC, n'ont pas répondu immédiatement à des demandes de commentaires.

Selon le gendarme américain des marchés, de 2019 à 2023, Delphia a fait des déclarations fausses et trompeuses au sujet de sa prétendue utilisation de l'IA dans des documents déposés auprès de la SEC, dans un communiqué de presse et sur son site internet, tandis que Global Predictions a fait des déclarations fausses et trompeuses sur l'IA en 2023 sur son site et les réseaux sociaux.

"Nous avons constaté à maintes reprises que lorsque de nouvelles technologies apparaissent, elles peuvent susciter l'engouement des investisseurs et donner lieu à de fausses déclarations de la part de ceux qui prétendent utiliser ces nouvelles technologies", a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application des lois de la SEC, dans un communiqué.

Delphia devra payer une pénalité de 225.000 dollars, tandis que Global Predictions devra payer 175.000 dollars, a indiqué la SEC. (Reportage Susan Heavey à Washington et Chris Prentice à New York ; version française Augustin Turpin ; édité par Sophie Louet)