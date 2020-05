USA-Dîner au restaurant autorisé dans certaines zones de Californie

SACRAMENTO, Californie, 13 mai (Reuters) - Les restaurants dans une demi-douzaine de comtés californiens peuvent de nouveau accueillir des clients sur place, et les bureaux à travers tout l'Etat peuvent aussi rouvrir sous certaines conditions, a déclaré mardi le gouverneur de Californie.

Gavin Newsom, qui avait hésité à assouplir les restrictions destinées à endiguer la propagation du coronavirus, a déclaré lors d'un point de presse quotidien qu'il s'agissait selon lui d'une "erreur" de trop promettre en matière de déconfinement.

Le gouverneur démocrate exclut pour le moment d'autoriser les salons de coiffure et salles de sport à reprendre leurs activités.

Cet allègement modéré des mesures prises en mars pour lutter contre l'épidémie intervient alors que le nombre d'infections semble d'être stabilisé en Californie, l'Etat américain le plus peuplé.

Le gouverneur permet toutefois aux gouvernements locaux de décider de maintenir ou non des restrictions plus strictes. Les représentants sanitaires dans les zones fortement peuplées, comme Los Angeles et la baie de San Francisco, plaident toujours pour le maintien des mesures de confinement.

De la même manière, la Californie autorise les comtés où les nouveaux cas quotidiens de contamination sont en baisse à demander la permission d'ouvrir davantage de commerces.

Six comtés du Nord de l'Etat - Butte, El Dorado, Lassen, Nevada, Placer et Shasta - ont reçu mardi la permission de rouvrir les restaurants pour des services sur place, à condition notamment de réaménager les lieux pour permettre le respect de la distanciation sociale en salle et en cuisine. (Sharon Bernstein, avec Steve Gorman à Los Angeles; version française Jean Terzian)