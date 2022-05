USA: Dix morts après une fusillade dans un supermarché de Buffalo

BUFFALO, New York (Reuters) - Un homme armé a ouvert le feu samedi dans un supermarché de Buffalo, dans l'Etat de New York, tuant dix personnes et en blessant trois autres, avant de se rendre à la police.

Les autorités ont annoncé qu'elles considéraient la fusillade comme un crime de haine et un acte "d'extrémisme violent à motivation raciale".

Le suspect, un homme blanc âgé de 18 ans, qui était armé d'un fusil d'assaut et portait un gilet pare-balles, semble avoir agi seul, a indiqué la police, ajoutant qu'il avait diffusé la fusillade en direct sur le réseau social Twitch.

L'homme s'est rendu à Buffalo depuis un autre comté de l'Etat de New York pour s'attaquer à un supermarché situé dans un quartier majoritairement peuplé d'afro-américains, ont ajouté les autorités.

Onze des treize personnes touchées par des tirs étaient noires, deux autres étaient blanches, ont déclaré des sources autorisées.

Selon des documents judiciaires, le suspect, identifié comme s'appelant Payton Gendron, a été présenté devant un tribunal quelques heures après la fusillade pour assassinat.

Twitch a annoncé dans un communiqué avoir arrêté la diffusion en direct de la fusillade moins de deux minutes après son début et qu'il s'efforçait de s'assurer qu'aucun autre compte ne rediffusait le contenu.

Des captures d'écran de la fusillade ont été publiées sur les réseaux sociaux, certaines semblant montrer le tireur avec une arme, se tenant au-dessus d'un corps dans le supermarché.

Un document circulant en ligne et semblant avoir été écrit par le tireur présente une liste de choses à faire en lien avec l'attaque, comme nettoyer l'arme ou tester la diffusion en direct.

Un manifeste de 180 pages décrivant la "théorie du grand remplacement" a également circulé en ligne, et aurait été rédigé par Payton Gendron.

Le président américain Joe Biden a qualifié l'attaque d'"odieuse pour le tissu même de cette nation" dans un communiqué publié samedi en fin de journée.

"La haine ne doit avoir aucun refuge. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin au terrorisme intérieur alimenté par la haine", était-il ajouté.

"C'est un jour de grande douleur pour notre communauté", a déclaré le maire de Buffalo, Bryon Brown. "Beaucoup d'entre nous sont souvent allés dans ce supermarché. Nous ne pouvons pas laisser cette personne pleine de haine diviser notre communauté ou notre pays."

