USA-Dix morts dans une fusillade près de Los Angeles

Fusillade durant les célébrations du Nouvel An lunaire

Le suspect toujours en fuite, ses motivations inconnues

Une dizaine de blessés transportés dans des hôpitaux

par Jonathan Allen

22 janvier (Reuters) - Un homme, toujours recherché par la police, a abattu dix personnes dans une salle de danse de Monterey Park, en Californie, samedi en fin de journée, lors des célébrations du Nouvel An lunaire.

Dix autres personnes ont été transportées dans des hôpitaux locaux pour y être soignées et au moins une était dans un état critique, ont annoncé les autorités du comté de Los Angeles dimanche matin, environ cinq heures après l'attaque.

Aucune information n'a encore été fournie sur le motif de la fusillade ni sur la description du suspect, a déclaré le capitaine Andrew Meyer lors d'un point de presse sur les lieux.

La fusillade a eu lieu après 22 heures (6h00 GMT dimanche) alors que le Nouvel An lunaire était célébré et de nombreuses rues du centre-ville fermées pour ces festivités qui attirent des milliers de personnes en provenance de toute la Californie du Sud.

Monterey Park est une ville située à quelque 11 km du centre-ville de Los Angeles. Environ deux tiers de ses habitants sont asiatiques, selon les données de recensement aux Etats-Unis. Le bureau du shérif du comté de Los Angeles a déclaré ne pas pouvoir déterminer pour le moment s'il s'agit d'une attaque raciste.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des blessés sur des brancards que les secours emmènent vers des ambulances. A proximité du lieu de la fusillade, les rues sont bloquées par la police, montrent également d'autres vidéos.

"Nos pensées vont vers ceux qui ont perdu des êtres chers ce soir dans notre ville voisine, Monterey Park, où une fusillade de masse vient de se produire", écrit sur Twitter un responsable municipal de Los Angeles, Kenneth Mejia. (Reportage Jonathan Allen à New York et Maria Vasilyeva, avec Mary Milliken, rédigé par Raissa Kasolowsky and Jonathan Allen; version française Claude Chendjou)