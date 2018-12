USA-Douze débats télévisés prévus pour la primaire démocrate

WASHINGTON, 20 décembre (Reuters) - Douze débats télévisés auront lieu dans le cadre de la primaire démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020, a annoncé jeudi le Comité national du parti, qui n'en avait programmé que six pour le scrutin de 2016.

Le premier se déroulera en juin 2019 et le dernier en avril 2020. Il ne devrait alors rester qu'une poignée de prétendants à la succession de Donald Trump.

Lors de la dernière primaire, les partisans de Bernie Sanders s'étaient plaints du petit nombre de débats, qui favorisait, selon eux, Hillary Clinton. En fin de compte, neuf confrontations avaient eu lieu.

Une bonne vingtaine de prétendants pourraient briguer l'investiture démocrate et beaucoup devraient annoncer leurs intentions début 2019. Parmi eux pourraient figurer l'ancien vice-président Joe Biden, les sénatrices Kamala Harris, Elizabeth Warren, Kirsten Gillibrand et Amy Klobuchar, leurs homologues Bernie Sanders, Sherrod Brown et Cory Booker, ainsi qu'Eric Garcetti, maire de Los Angeles, et Michael Bloomberg, ancien maire de New York. Aucun favori ne s'est encore détaché. (James Oliphant, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Tangi Salaün)