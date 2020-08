USA/Election-Trump obtient les voix nécessaires pour sa désignation par les Républicains

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 24 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a obtenu lundi suffisamment de voix lors de la convention du Parti républicain pour être à nouveau son candidat à l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis.

Donald Trump a fait une apparition imprévue à Charlotte, en Caroline du Nord, pour le premier jour de la convention nationale républicaine.

Il a répété que le vote par correspondance, une pratique qui devrait être nettement plus utilisée avec la crise sanitaire, pourrait entraîner une augmentation des cas de fraudes. Pour les experts indépendants en matière de sécurité électorale, la fraude électorale est assez rare aux États-Unis.

"La seule façon qu'ils [les démocrates] ont de nous prendre cette élection est de la truquer", a déclaré Donald Trump. "Nous allons gagner cette élection."

"Ce qu'ils font, c'est utiliser le COVID pour voler une élection", a-t-il ajouté. "Ils utilisent le COVID pour escroquer le peuple américain - tout notre peuple - d'une élection juste et libre."

Lors de cette convention à Charlotte, les Républicains vont s'efforcer cette semaine de démontrer que l'avenir économique et politique des Etats-Unis dépend de la réélection de Donald Trump et de semer le doute sur son adversaire démocrate Joe Biden. (Jarrett Renshaw et Jeff Mason, version française Bertrand Boucey et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)