USA-Enquête de la FTC sur Juul, fabricant de cigarettes électroniques-WSJ

29 août (Reuters) - La Commission fédérale du commerce (FTC) aux Etats-Unis enquête sur les pratiques commerciales du fabricant de cigarettes électroniques Juul, rapporte jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

A la Bourse de New York, cette information faisait baisser de 2% le titre Altria, qui a pris l'an dernier une participation de 35% dans Juul pour 12,8 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros).

La FTC cherche à déterminer si Juul a eu des pratiques commerciales trompeuses, notamment en ciblant des mineurs et en ayant recours à des "influenceurs", et réfléchit à des sanctions financières, selon le WSJ.

Les appareils de vapotage de Juul sont particulièrement appréciés par les adolescents aux Etats-Unis, ce qui a alimenté les interrogations sur l'utilisation d'influenceurs sur les réseaux sociaux.

La Chambre des représentants et les procureurs de plusieurs Etats ont aussi ouvert des enquêtes sur ses pratiques commerciales. L'an dernier, la Food and Drug Administration, principale autorité sanitaire aux Etats-Unis, a effectué une visite inopinée au siège de Juul à San Francisco et y a saisi des documents.

"Sans nous exprimer sur la moindre enquête en particulier, nous coopérons pleinement et faisons preuve de transparence vis-à-vis de toute agence gouvernementale ou autorité de régulation concernée par notre activité", a dit un porte-parole de Juul.

L'entreprise "n'a jamais ciblé les jeunes dans ses campagnes commerciales" mais elle a changé ses publicités pour y faire figurer des fumeurs adultes âgés d'au moins 35 ans et elle a cessé toute publicité sur les réseaux sociaux, a ajouté ce porte-parole.

Altria n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire tandis qu'un porte-parole de la FTC a refusé de s'exprimer sur le sujet. (Tamara Mathias, Saumya Sibi Joseph, Chris Kirkham et David Shepardson Bertrand Boucey pour le service français)