USA-Entretien "très amical" entre Trump et Biden sur le coronavirus

NEW YORK/WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré avoir eu lundi une conversation "très amicale" avec son rival politique Joe Biden, après que celui-ci a sollicité un entretien téléphonique avec le président américain sur la gestion par le gouvernement fédéral de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

L'actuel locataire républicain de la Maison blanche a déclaré que l'entretien avec le favori de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre prochain avait duré une quinzaine de minutes.

"Nous avons eu une conservation vraiment géniale, chaleureuse", a dit Donald Trump lors d'un point de presse quotidien sur l'épidémie de coronavirus. "Il m'a donné son point de vue, et j'ai parfaitement compris cela, et nous avons simplement eu une conversation très amicale".

Joe Biden a fait part de "plusieurs suggestions pour des mesures que l'administration peut prendre dès à présent pour répondre à la pandémie de coronavirus en cours", a indiqué une représentante de la campagne Biden dans un communiqué.

Ce fut un bon échange, a ajouté Kate Bedingfield à propos de cet entretien inhabituel entre les deux rivaux politiques.

L'ancien vice-président de Barack Obama a critiqué presque quotidiennement, dans des entretiens et événements de campagne, la gestion de la crise sanitaire par le président républicain. Il a notamment demandé une action plus importante du gouvernement fédéral pour aider les différents Etats à lutter contre la maladie respiratoire, notamment en fournissant du matériel médical et en accélérant leur production. (Trevor Hunnicutt à New York, Jeff Mason à Washington; version française Jean Terzian)