NEW YORK, 30 mai (Reuters) - Le juge président le procès au pénal de Donald Trump dans le cadre de l'affaire de l'argent versé à l'ancienne star du X Stormy Daniels a déclaré jeudi que les jurés étaient parvenus à un verdict, sans préciser lequel dans l'immédiat.

C'est la première fois qu'un président ou ancien président américain est jugé au pénal.

Donald Trump est accusé d'avoir illégalement falsifié des documents pour maquiller les preuves d'un paiement effectué avant l'élection présidentielle de 2016 dans le but d'acheter le silence de Stormy Daniels au sujet d'une relation extraconjugale. L'ancien locataire de la Maison blanche a plaidé non coupable et dément tout acte répréhensible. (Jack Queen et Luc Cohen; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)