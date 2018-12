USA-Flynn tancé au tribunal, l'annonce de sa peine repoussée

WASHINGTON, 18 décembre (Reuters) - Le juge chargé de fixer la peine de Michael Flynn a vivement critiqué mardi l'attitude de l'ancien conseiller de Donald Trump, poursuivi pour avoir menti dans l'enquête sur une ingérence russe dans l'élection de 2016, avant d'annoncer le report de sa décision afin de ne pas entraver la poursuite des investigations du procureur spécial Robert Mueller.

"Il ne fait aucun doute que vous avez vendu votre pays", a lancé le juge Emmett Sullivan à Michael Flynn. "Je ne cache pas mon dégoût, mon mépris pour ce délit."

Michael Flynn a plaidé coupable début décembre 2017 d'avoir menti au FBI à propos de ses contacts avec la Russie, en échange de sa coopération avec l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016.

L'ancien général fut conseiller à la Sécurité nationale de la Maison blanche moins d'un mois, entre le 20 janvier 2017, date de la prise officielle de fonction de Donald Trump, et le 13 février 2017.

Emmett Sullivan n'a pas annoncé la date de l'audience de fixation de peine mais il a annoncé qu'il recevrait les équipes du procureur spécial et les avocats de Flynn le 13 mars prochain pour faire le point sur les progrès de l'enquête et sur la coopération de l'ex-conseiller présidentiel.

Flynn a été le premier membre de l'administration de Trump à plaider coupable dans le cadre de l'enquête menée par Robert Mueller sur une possible ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de novembre 2016 et sur des faits d'une éventuelle collusion entre la Russie et l'équipe de campagne du candidat Trump.

Dans le cadre de son accord de plaider coupable, il a reconnu devant un tribunal de Washington qu'il avait menti aux enquêteurs du FBI au sujet de ses conversations avec l'ambassadeur de Russie de l'époque, Sergueï Kisliak, quelques semaines avant son entrée en fonction.

Donald Trump nie avoir été informé d'un éventuel contact entre les Russes et son équipe de campagne et a qualifié l'enquête de Robert Mueller de "chasse aux sorcières".

La Russie rejette les allégations selon lesquelles elle se serait immiscée dans la campagne électorale américaine de 2016. (Jan Wolfe et Ginger Gibson Nicolas Delame pour le service français)