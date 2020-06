USA: Fort rebond de l'économie attendue aux 3e et 4e trimestres (Steven Mnuchin)

Washington (awp/afp) - L'économie américaine a amorcé sa reprise à la faveur du redémarrage d'une partie de l'activité et la conjoncture va nettement s'améliorer aux troisième et quatrième trimestres, a estimé mercredi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

"Nous restons convaincus que l'économie dans son ensemble continuera de s'améliorer considérablement au cours des troisième et quatrième trimestres", a-t-il déclaré, dans un discours préparé à l'occasion de son audition devant le Comité des petites entreprises du Sénat.

Cette audition a pour but de faire le point sur les programmes d'aide aux entreprises durement affectées par l'impact de la pandémie de Covid-19.

Le ministre de Donald Trump observe que le rapport sur l'emploi de mai, publié vendredi, et d'autres données économiques "montrent que nous sommes bien positionnés pour une réouverture forte et progressive de notre pays".

Déjouant les pronostics, le taux de chômage est tombé à 13,3% en mai, quand les analystes les plus pessimistes le voyaient frôler les 20%.

Et 2,5 millions d'emplois ont été créés, contre 8,5 millions d'emplois détruits attendus.

Passant en revue, les mesures prises par l'administration Trump, le secrétaire au Trésor a en particulier souligné que "près de 160 millions de chèques d'une valeur de plus de 260 milliards de dollars" avaient été envoyés "en un temps record".

Il a en outre indiqué que dans le cadre des programmes de soutien à l'aviation et aux autres entreprises éligibles, le décaissement de plus de 27 milliards de dollars à plus de 500 entreprises du secteur aérien et autres entreprises avaient été décaissés permettant de préserver "des centaines de milliers d'emplois".

Dans le cadre du Fonds de secours pour lutter contre le coronavirus, "la quasi-totalité des 150 milliards de dollars affectés pour les Etats fédérés et les collectivités locales" a été décaissée.

De plus, "nous avons engagé environ 200 milliards de dollars de crédit de soutien dans le cadre des facilités de prêt de la Réserve fédérale", a-t-il rappelé.

La pandémie, qui s'est propagée aux Etats-Unis en début d'année, a fait plus de 112.000 morts à ce jour, selon des chiffres officiels.

Elle a mis à genou la première économie du monde qui est entrée en récession en février.

Dans tous les pays où le nouveau coronavirus a frappé, les autorités locales ont pris des mesures de confinement plus ou moins sévères.

Aux Etats-Unis, les mesures de confinement ont été progressivement mises en place à partir de la mi-mars avant de culminer en avril.

Des pans entiers de l'économie, en particulier le transport, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration ainsi que le secteur des loisirs ont alors été mis à l'arrêt. Une partie de la production manufacturière a en outre été tout simplement arrêtée.

