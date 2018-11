USA-Franchissement de frontière suspendu entre San Diego et Tijuana

(.)

WASHINGTON, 25 novembre (Reuters) - Tous les franchissements de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique ont été interrompus dimanche au niveau de l'important point de passage entre les villes de San Diego et de Tijuana, ont annoncé les services des douanes et des frontières américains.

La mesure a été prise alors que plusieurs centaines de migrants d'Amérique centrale étaient massés à la frontière dans l'intention de demander l'asile aux Etats-Unis.

Les franchissements dans les deux sens ont été suspendus au point de passage le plus important entre les deux villes, le poste-frontière de San Ysidro, ont précisé les services américains sur Twitter.

Donald Trump avait menacé jeudi de fermer si nécessaire la frontière avec le Mexique face à l'afflux de migrants venus d'Amérique centrale. Le président américain, qui a placé la lutte contre l'immigration au coeur des débats des élections de mi-mandat au début du mois, a fait appel à l'armée pour protéger la frontière avec le Mexique. Il a signé après les "midterms" un décret interdisant aux immigrés arrivés clandestinement de demander asile aux Etats-Unis.

(Lucia Mutikani et Doina Chiacu; Eric Faye pour le service français)