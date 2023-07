2 juillet (Reuters) - Une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans un quartier résidentiel du sud de Baltimore, aux Etats-Unis, a fait deux morts et 28 blessés, dont environ 14 enfants, ont rapporté le police et les autorités municipales.

La fusillade a éclaté alors que des centaines de personnes étaient réunies pour un évènement festif, a déclaré un témoin interrogé par la chaîne Fox 45, ajoutant qu'il avait entendu entre 20 et 30 coups de feu.

Une jeune femme de 18 ans et un jeune homme de 20 ans ont trouvé la mort et neuf personnes sont toujours hospitalisées pour des blessures par balle, donc plusieurs en état critique.

Un responsable de la police, Richard Worley, a déclaré que les forces de l'ordre étaient toujours à la recherche de plusieurs suspects. "Nous savons assurément qu'il y en a plus d'un. Nous ne savons pas combien", a-t-il dit. (Reportage Shivani Tanna et Jahnavi Nidumolu à Bengalore, avec Gursimran Kaur ; version française Elizabeth Pineau et Gilles Guillaume)