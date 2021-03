USA/George Floyd-Début des débats au procès de Derek Chauvin

par Jonathan Allen

WASHINGTON, 29 mars (Reuters) - L'ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a trahi son insigne en "écrasant" son genou sur le cou de George Floyd lors de son arrestation mortelle en mai dernier, a déclaré l'un des procureurs lundi lors d'un procès pour meurtre qui est largement considéré comme un test pour le système judiciaire américain.

Les avocats de Derek Chauvin ont répondu en affirmant que l'ancien officier ne faisait que suivre la formation qu'il avait reçue pendant ses 19 années de service, même s'ils ont reconnu que l'arrestation, filmée sous plusieurs angles, était pénible à regarder.

"L'usage de la force n'est pas attrayant mais c'est une composante nécessaire du maintien de l'ordre", a déclaré Eric Nelson, l'avocat principal de Derek Chauvin, dans sa déclaration d'ouverture, en faisant référence aux vidéos montrant George Floyd, un homme noir de 46 ans menotté, plaidant pour sa vie.

Ces images ont contribué à lancer le plus important mouvement de contestation contre les discriminations raciales et les violences policières aux Etats-Unis en plusieurs décennies

Mais dans sa plaidoirie d'ouverture, Jerry Blackwell, un procureur du bureau du procureur général du Minnesota, a déclaré au jury que les agents qui portent l'insigne de la police de Minneapolis s'engagent à ne jamais utiliser "une force ou une violence inutile".

"Vous apprendrez que le 25 mai, Derek Chauvin a trahi cet insigne lorsqu'il a fait usage d'une force excessive et déraisonnable sur George Floyd", a déclaré Jerry Blackwell.

Le procureur a montré une image fixe tirée d'une vidéo filmée par un témoin montrant Derek Chauvin avec son genou sur le cou de George Floyd.

Derek Chauvin et trois autres officiers essayaient d'arrêter George Floyd, soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes, un délit qui, selon les procureurs, aurait pu être traité par une citation à comparaître au tribunal au lieu d'une arrestation.

Derek Chauvin, âgé de 45 ans, a plaidé non coupable pour meurtre au second degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire au second degré. Il risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable de l'accusation la plus grave.

Le département de police de Minneapolis a licencié les quatre officiers le jour suivant la mort de George Floyd. (version française Camille Raynaud)