USA/George Floyd-La crispation se transforme en joie après l'énoncé du verdict

par Nathan Layne et Jonathan Allen

MINNEAPOLIS, 21 avril (Reuters) - La nervosité aperçue parmi les nombreuses personnes rassemblées à Minneapolis dans l'attente du verdict dans le procès de Derek Chauvin s'est évaporée pour laisser place à la jubilation mardi après que le jury a reconnu l'ancien policier coupable du meurtre de George Floyd durant son arrestation l'an dernier.

Massée place George Floyd, près de l'intersection où l'homme afro-américain âgé de 46 ans est mort asphyxié sous la pression d'un genou de Derek Chauvin en mai dernier, la foule a laissé éclater des cris de joie et a applaudi après l'annonce de la culpabilité de l'ancien officier de police.

Cette place est devenue un lieu symbolique de manifestations et d'hommages depuis que la mort de George Floyd a fait de ce dernier le visage d'un mouvement sans précédent de contestation contre les violences policières et les discriminations raciales aux Etats-Unis et à travers le monde.

"Il ne s'agit pas du procès de Chauvin. C'est l'Amérique qui est en procès", a déclaré, en larmes, Marcia Howard, l'une des bénévoles supervisant les hommages et les barricades installées autour de la place.

Devant le centre gouvernemental du comté Hennepin, bâtiment où se tenait le procès de Derek Chauvin, la foule a aussi basculé dans la liesse après l'énoncé du verdict.

Chris Dixon, homme noir de 41 ans résidant à Minneapolis, n'a pu retenir ses larmes. "J'espérais que justice soit rendue, et cela semble être le cas", a-t-il dit. "Je suis très fier du lieu où je vis".

Les réseaux sociaux se faisaient par ailleurs l'écho de manifestations de joie dans d'autres villes américaines, dont Washington et New York. (avec Sharon Bernstein, Alexandra Ulmer et Steve Gorman; version française Jean Terzian)