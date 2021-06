USA-Giuliani est interdit d'exercer comme avocat à New York

par Jonathan Stempel

NEW YORK, 24 juin (Reuters) - Une cour d'appel de Manhattan a interdit jeudi à Rudolph Giuliani, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, l'exercice du droit dans l'Etat de New York pour s'être rendu coupable de fausses déclarations dans sa défense de l'ancien président américain, qui soutient qu'une fraude massive lui a ravi la présidentielle de 2020.

La juridiction souligne que des preuves "incontestées" montrent que Rudolph Giuliani a "communiqué des documents faux et trompeurs aux tribunaux, aux législateurs et au public" lors de la contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden.

"Nous estimons que la conduite de cette personne constitue une menace immédiate à l'intérêt général et demandons qu'elle soit suspendue de sa pratique du droit", a déclaré la cour.

Ancien procureur général associé des Etats-Unis, Rudolph Giuliani fut maire de New York de 1994 à 2021.

S'exprimant devant des journalistes devant son domicile de Manhattan, Rudolph Giuliani a dénoncé une décision "unilatérale non fondée sur des preuves". "Je vais me battre. C'est ce que je fais. Je vais prouver ce que je vous dis. Ce n'est pas une dictature", a-t-il déclaré. (Reportage Jonathan Stempel, avec Karen Freifeld et Andrew Hofstetter; version française Sophie Louet et Jean Terzian)