USA-Giuliani soupçonné de liens avec le secteur de l'énergie en Ukraine-WSJ

WASHINGTON, 15 novembre (Reuters) - Le parquet fédéral de New York enquête sur les liens de Rudy Giuliani, avocat du président américain Donald Trump, avec des projets dans le domaine de l'énergie en Ukraine afin de déterminer s'il a ou non enfreint la législation fédérale en matière de "lobbying", rapporte vendredi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

Bloomberg, citant trois responsables américains non identifiés, rapporte pour sa part que les procureurs fédéraux de Manhattan enquêtent sur des opérations financières de Rudy Giuliani, susceptibles de constituer des violations des règles en matière de financement de campagne électorale. Il pourrait aussi être reproché à Rudy Giuliani de ne pas s'être fait enregistrer en tant qu'agent étranger.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations dans l'immédiat.

Ni Rudy Giuliani ni l'un de ses avocats n'ont répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. Un porte-parole du procureur de Manhattan Geoffrey Berman a refusé de s'exprimer sur le sujet.

D'après le Wall Street Journal, deux associés de Rudy Giuliani, Lev Parnas et Igor Fruman, ont présenté cette année à des responsables ukrainiens et à des dirigeants du secteur de l'énergie un projet de création d'une entreprise et d'un gazoduc entre la Pologne et l'Ukraine pour acheminer du gaz naturel américain. Ces deux associés se sont prévalus du soutien de la Maison blanche.

Lev Parnas et Igor Fruman ont aussi déclaré aux responsables ukrainiens que Rudy Giuliani était associé à ce projet de gazoduc, porté par leur entreprise Global Energy Producers, a dit une source du Wall Street Journal.

Dans une interview publiée par le Wall Street Journal, Rudy Giuliani dément toute implication dans cette entreprise énergétique et dans le projet de gazoduc. Il ajoute ne pas être informé de la moindre enquête sur le sujet.

"Je n'ai aucun intérêt personnel dans la moindre entreprise en Ukraine, y compris cette entreprise", déclare Rudy Giuliani.

Ce dernier est l'un des principaux protagonistes de l'enquête ouverte par la Chambre des représentants en vue d'une procédure de destitution de Donald Trump. Cette enquête vise à déterminer si le président américain a conditionné une aide militaire à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur les activités dans ce pays du fils de Joe Biden, lequel pourrait être son adversaire lors de la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis en 2020. (Susan Heavey Bertrand Boucey pour le service français)